Москва, 5 ноября 2019, 17:37 — REGNUM Никому на Западе не нужно, чтобы Украина вдруг обзавелась мощным ракетным оружием, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 5 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя призыв украинского политолога Тараса Завгороднего создать на Украине ракеты средней дальности, способные достигать российских АЭС, провоцируя ядерные взрывы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Завгороднего, 200 единиц ракет дальностью до 2,5 тысячи километров станут мощной силой, способной нанести ущерб России.
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