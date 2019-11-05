Москва, , 17:37 — REGNUM Никому на Западе не нужно, чтобы Украина вдруг обзавелась мощным ракетным оружием, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 5 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя призыв украинского политолога Тараса Завгороднего создать на Украине ракеты средней дальности, способные достигать российских АЭС, провоцируя ядерные взрывы.

«Это бессилие перед объективной реальностью. Когда ты не можешь ничего сделать, ты начинаешь выдумывать фантастические проекты. Как только Украина сделает полшага в этом направлении, её поставят на место. И не Россия, а её западные партнёры. Потому что никому не нужно, чтобы у Украины были средства такого поражения. В своё время ядерное оружие у Украины забрали именно поэтому», — сказал Мирзаян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Завгороднего, 200 единиц ракет дальностью до 2,5 тысячи километров станут мощной силой, способной нанести ущерб России.

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