Варшава, , 17:31 — REGNUM Верховный Суд Республики Польша отклонил протест Гражданской коалиции (объединение центристских и некоторых левоцентристских партий Польши), связанный с прошедшими выборами в парламент, сообщает 5 ноября газета Rzeczpospolita.

По информации издания, заявление Гражданской коалиции касалось выборного округа номер 59 (местечко Ломжа), где, как считает коалиция, партия Право и справедливость уже после истечения предусмотренного законом срока выдвинула кандидатуру Марка Коморовского вместо умершего Корнеля Моравецкого.

5 ноября Верховный суд постановил, что никакого нарушения срока выдвижения кандидатуры не произошло.

Как заявил пресс-секретарь Верховного Суда: «Верховный Суд решил, что нельзя таким же образом подсчитывать сроки, как это делается в рамках Гражданского кодекса. Здесь мы имеем дело с иной ситуацией. Польская избирательная комиссия, руководствуясь сроками, о которых написано в Избирательном кодексе, почти что перед кончиной Корнеля Моравецкого установила календарь выборов и назначила на 30 сентября последний день, в который возможно сменить кандидата, назначить другого кандидата вместо скончавшегося».

Гражданская коалиция заявила протест касательно выборов в Сенат Республики Польша в трех округах: помимо вышеупомянутого, еще в округе № 2 (город Еленя Гура) и № 26 (местечко Пабянице).

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