Москва, , 17:30 — REGNUM На Украине применяются технологии социальной инженерии, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Украина — это полупереваренный продукт. Там применяются технологии социальной инженерии по очень быстрой перековке обычных нормальных людей в людей, смысл существования которых в ненависти к России, — сказал Делягин. — То, что в Прибалтике и Польше делалось долго старыми технологиями, на Украине делают быстро с помощью новых технологий. Памятника Гитлеру под Киевом ещё не появилось. Сначала поставят памятник Бандере, а потом поставят Гитлеру».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский уверен, что «господин Бандера» был бы «в шоке», если бы узнал, какое количество улиц переименовано в последние годы в стране в его честь.

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