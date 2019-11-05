Москва, 5 ноября 2019, 17:30 — REGNUM На Украине применяются технологии социальной инженерии, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский уверен, что «господин Бандера» был бы «в шоке», если бы узнал, какое количество улиц переименовано в последние годы в стране в его честь.
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