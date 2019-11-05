Анкара, , 17:45 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на собрании фракции Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции, заявил: «Устранение лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спасло весь мир. Все это прекрасно, но почему вы не оказываете необходимой помощи помимо этого? Вы должны предоставлять определенную поддержку».

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Настолько же, насколько это было важно для вас, террористический главарь Фетхуллах Гюлен значим и для нас. В результате действий его группировки погиб 251 наш брат, 2193 человека стали гази (в исламе — ветеран священной войны). Расплаты за это не будет? Расплатой станет только выдача этого человека Турции. И здесь нет разницы, что конкретно это за террорист».

Турецкий лидер добавил: «Турция больше остальных была для ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мишенью, для связи с ним и движение Фетхуллаха Гюлена, и Рабочая партия Курдистана использовали все имеющиеся средства. По этому вопросу они говорили так прямо и открыто, что понять это мог даже самый невежественный человек».