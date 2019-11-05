Москва, , 17:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что интерес к русскому языку в мире напрямую зависит от роста благосостояния и экономической мощи России. Об этом российский лидер заявил сегодня, 5 ноября, на заседании Совета по русскому языку.

Глава государства уверен, что рост экономики России и рост благосостояния её граждан напрямую определяет её влияние в мире. Если это влияние будет высоким, то и интерес к русскому языку возникнет автоматически. Не будет этого влияния, не будет и интереса к языку.

«Будет рост нашего благосостояния, рост нашего влияния — будет интерес к языку. Не будет этого — не будет и интереса, хоть ты тресни. Хоть у нас три Толстых появится и четыре Пушкина! А будет страна сильной и привлекательной — будут учить русский язык».