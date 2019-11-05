Москва, , 17:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в ряде стран различные националистические силы объявили войну русскому языку. Об этом глава государства заявил сегодня, 5 ноября, на заседании Совета по русскому языку.

Путин считает, что сегодня Россия сталкивается с попытками искусственного сокращения пространства русского языка в мире. Русский язык пытаются вытеснить на периферию.

При этом войну русскому языку объявили не только «пещерные русофобы», с которыми и так всё понятно, но в некоторых государствах это становится вполне официальной государственной политикой.

За этой политикой стоит всё то же давление и прямое нарушение прав человека, в том числе прав на родную речь, на культуру и историческую память.

«На нас, на нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы», — подчеркнул президент России.

Русский язык, по мнению российского лидера, не является оружием, и соответственно нужно добиваться, чтобы с ним не боролись как с оружием. Так Путин ответил на реплику своего советника Владимира Толстого о том, что русский язык — это мощное оружие.

«Давайте не будем употреблять таких слов. В этом есть смысл — не употреблять их, потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но из других соображений», — отметил президент России.

Русский язык в представлении Путина — это, скорее, мягкая сила, и этого вполне достаточно.

Влияние в мире определяется скорее экономикой, а распространение языка и культуры это скорее производные от экономики.

«Все это очень быстро закисает, если не поддерживается высокоразвитой и энергично развивающейся экономикой», — пояснил свою мысль президент России.

Другой участник дискуссии выразил мнение, что законы рынка ведут к вытеснению языков. Российский лидер с этим не согласился. Он вспомнил времена, когда в странах Восточной Европы активно учили русский язык, так как это было целесообразно и выгодно. Всё дело в том, что Советский Союз тогда был основным партнёром восточноевропейских стран, и от знания русского языка зависела карьера.