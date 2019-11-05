Москва, , 17:15 — REGNUM Разведение сил в Донбассе должно предшествовать договорённостям о прекращении огня. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я неоднократно высказывал свою позицию в отношении разведения сил и средств. Вне зависимости от того, кто там какие решения на низовом уровне принимает, должно быть политическое решение о разведении сил и средств без всяких предварительных условий», — заявил Килинкаров. — Нужно понять одну вещь: что является в этой ситуации целью, а что является средством достижения цели? Нас пытаются убедить, что целью является разведение войск. А я утверждаю, что разведение войск гарантирует прекращение обстрелов! Это элементарно, мне кажется», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что разведение сил в Петровском так и не состоялось 3 ноября из-за нарушений режима тишины. Теперь разведения сил опять придётся ждать — оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, указал он