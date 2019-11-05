Ульяновск, , 17:06 — REGNUM В Ульяновской области пройдет открытый отбор гражданских активистов для последующего включения в кадровые «общественные» резервы. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил на аппаратном совещании губернатор региона Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Сергей Морозов заявил, что гражданские активисты войдут в кадровый резерв «для всех общественных институтов» на муниципальном и региональном уровнях. Речь, в частности, идёт об общественных палатах, палатах справедливости, территориальных общественных самоуправлениях, кандидатах на пост сельских старост и руководителей советов.

Губернатор напомнил, что сейчас уделяется «много внимания» выявлению и поддержке лидеров в бизнесе и во власти: на федеральном уровне проводится конкурс «Лидеры России», на областном — конкурс «Региональные лидеры».

«В то же время мы наблюдаем всё большую роль в развитии нашей страны институтов гражданского общества и общественных активистов. Поэтому во всех муниципальных образованиях Ульяновской области мы отберем лидеров гражданского общества», — подчеркнул Сергей Морозов, отметив, что поддержка гражданских активистов — не менее «важная для нас задача, чем подготовка резерва управленческих кадров».

Заявки начнут принимать 1 декабря, конкурс завершится 29 февраля 2020 года. Аппарат региональной Общественной палаты разработает положение об открытом отборе. Документ будет обсуждаться с институтами гражданского общества.

Гражданские активисты получат возможность пройти обучение на площадке Корпоративного университета Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября начался приём заявок для участия в третьем кадровом конкурсе «Региональные лидеры», который продлится по 17 ноября. Конкурс инициирован с целью поддержки инициативы президента Владимира Путина и проходит в третий раз.

Напомним, на федеральном конкурсе «Лидеры России» Ульяновскую область в 2019 году представляли 12 человек.

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