Ульяновск, 5 ноября 2019, 17:06 — REGNUM В Ульяновской области пройдет открытый отбор гражданских активистов для последующего включения в кадровые «общественные» резервы. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил на аппаратном совещании губернатор региона Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Сергей Морозов заявил, что гражданские активисты войдут в кадровый резерв «для всех общественных институтов» на муниципальном и региональном уровнях. Речь, в частности, идёт об общественных палатах, палатах справедливости, территориальных общественных самоуправлениях, кандидатах на пост сельских старост и руководителей советов.
Губернатор напомнил, что сейчас уделяется «много внимания» выявлению и поддержке лидеров в бизнесе и во власти: на федеральном уровне проводится конкурс «Лидеры России», на областном — конкурс «Региональные лидеры».
Заявки начнут принимать 1 декабря, конкурс завершится 29 февраля 2020 года. Аппарат региональной Общественной палаты разработает положение об открытом отборе. Документ будет обсуждаться с институтами гражданского общества.
Гражданские активисты получат возможность пройти обучение на площадке Корпоративного университета Ульяновской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября начался приём заявок для участия в третьем кадровом конкурсе «Региональные лидеры», который продлится по 17 ноября. Конкурс инициирован с целью поддержки инициативы президента Владимира Путина и проходит в третий раз.
Напомним, на федеральном конкурсе «Лидеры России» Ульяновскую область в 2019 году представляли 12 человек.
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