Брюссель, 5 ноября 2019, 16:59 — REGNUM Европейский союз в официальном заявлении призвал Иран вернуться к выполнению условий «ядерной сделки», 5 ноября передает агентство Associated Press.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани объявил о запуске с 6 ноября 1044 центрифуг по обогащению урана на объекте «Фордо» в ответ на «неисполнение обязательств» ядерного соглашения другими сторонами.
В настоящий момент Иран обогащает уран до 4,5%. В соответствии с соглашением 2015 года максимальный уровень обогащения должен составлять 3,67%.
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