Москва, 5 ноября 2019, 16:50 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина на должность посла России в Великобритании.
Текст президентского указа о назначении Келина опубликован 5 ноября на официальном сайте правовой информации.
До этого назначения Андрей Келин занимал пост главы Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент дипломатические отношения России и Британии переживают сложный период из-за ряда недружественных шагов Лондона и безответственной антироссийской пропаганды в британских СМИ.
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