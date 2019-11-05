Гонконг, Китай, , 16:44 — REGNUM Полиция Гонконга разогнала толпу протестующих в масках Гая Фокса, устроивших беспорядки в туристическом районе Цим Ша Цуй, 5 ноября передает агентство Reuters.

Маска Гая Фокса — британского заговорщика, известного попыткой взорвать парламент в 1605 году, — пользуется популярностью у протестующих всего мира.

В Гонконге персонаж стал особенно популярен в последние дни, после разгона демонстрантов в масках Гая Фокса на Хэллоуин, 31 октября.

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