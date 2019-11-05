Рига, , 16:36 — REGNUM Сегодня, 5 ноября, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на встрече с представителями врачей предложил им повысить зарплату на 50% от предусмотренной законом суммы. Они отказались, сообщает портал LSM.

Позицию работников отрасли чётко сформулировал руководитель Ассоциации молодых врачей Карлис Раценс. По его словам, правительству страны следует исполнить принятый ранее закон о повышение заработных плат в медицине на 20%.

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле считает это невозможным. В качестве компромисса она назвала возможность повысить зарплаты, в среднем, на 10, а не 20%.

Что касается премьер-министра страны, он по-прежнему желает найти компромисс и деньги, не повышая налогов. К 42 млн евро, выделенным на повышение, правительство Латвии готово изыскать ещё 18 млн евро, доведя цифру до 60 млн евро (всего на повышение зарплат требуется 120 млн евро).

Как передавало ИА REGNUM, забастовка медиков в Латвии намечена на 7-е ноября.