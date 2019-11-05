Москва, , 16:33 — REGNUM Второе совместное патрулирование российских и турецких военных завершилось на севере Сирии, сообщает 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Патруль, в состав которого входили около 50 российских военных полицейских и турецких пограничников, преодолел свыше 70 км. Движение производилось на восьми бронеавтомобилях «Тигр» и бронемашинах Kirpi. Наблюдение за местностью осуществлялось при помощи российского беспилотника «Орлан-10».

Маршрут патрулирования начинался от таможенного перехода Айлишар и затем спустя два часа завершился в этой же точке.

Патруль ознакомился с обстановкой в сирийских поселениях возле границы с Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное российско-турецкое патрулирование приграничной зоны на севере Сирии предусмотрено меморандумом о взаимопонимании от 22 октября.

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