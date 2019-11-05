Анкара, , 16:49 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на собрании фракции Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции, заявил: «Турция больше всех боролась с терроризмом, понесла наибольшие потери, но и добилась самых заметных успехов».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Террористическая организация Рабочая партия Курдистана с 1984 года атакует нашу страну и народ и повинна в гибели десятков тысяч невинных граждан всех возрастов, включая и детей, убитых в материнских утробах».

Турецкий лидер добавил: «Почему вы отказались от местного штаба (Демократической партии народов) в Диярбакыре? Эй, Запад, почему ты не замечаешь демонстрацию матерей перед ним? Это не входит в ваши планы. Вы ведь даже не двуличны, а «многолики». Таким же образом тысячи наших сотрудников сил безопасности пали в этой борьбе. Вот сегодня под Расулайном пал смертью храбрых наш брат, пытаясь обезвредить СВУ».