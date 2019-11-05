Москва, , 16:28 — REGNUM Решение Таллина отказать в заходе в территориальные воды Эстонии российскому научно-исследовательскому судну «Академик Примаков» вызывает «крайнее недоумение» у российской стороны. Об этом заявил 5 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что ранее в текущем году этому же судну власти Эстонии дважды выдавали соответствующие разрешения. На этот же раз, по словам Захаровой, был получен отказ без объяснения причин.

«Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морским и воздушным судам, — добавила представитель МИД. — В начале октября не был разрешён пролет через территорию Эстонии самолёта с заместителем председателя правительства России на борту, а в апреле — заход в территориальные воды Эстонии российскому учебному судну «Седов».

Захарова подчеркнула, что Москва фиксирует «эти недружественные демарши» и будет учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией.

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