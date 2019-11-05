Москва, , 16:25 — REGNUM Госдума приняла обращение в Генассамблею ООН о необходимости прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Республики Куба со стороны США, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября. Так мировое сообщество продемонстрирует поддержку кубинскому народу.

Государственная дума осуждает США за экономическую, финансовую и торговую блокаду Кубы, которая осуществляется на протяжении вот уже почти 60 лет. Парламентарии призывают международное сообщество выработать систему мер воздействия на Америку для прекращения экономической, финансовой и торговой блокады суверенного государства.

«Санкции нарушают главное право — право на жизнь», — отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

Только на протяжении 2019 года Вашингтоном введено значительное количество новых санкционных мер, напомнил парламентарий.