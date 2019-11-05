Анкара, , 16:39 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на собрании парламентской фракции Партии справедливости и развития заявил, что качество всех предоставляемых гражданам государственных услуг, а также системы публичной власти, которая безупречно функционирует от уровня старосты до уровня президента, многократно выросло.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «С этой точки зрения президентская система правления станет величайшим наследием, которое мы оставляем будущим поколениям, лучшим подарком».

Турецкий лидер добавил: «Есть и те, кто президентской системой недовольны, я это знаю. Они говорят, мол, она противоречит нашим традициям, а мы — партия Ататюрка. Мне очень интересно, разве гази Мустафа Кемаль построил страну на парламентской демократии?».