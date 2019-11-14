Будапешт, , 00:39 — REGNUM Хотя на публичном уровне визит президента РФ Владимира Путина в Венгрию выглядел как обсуждение по большей части экономического сотрудничества, в действительности же многоплановый характер этого визит трудно переоценить. Почему встреча, которая прошла 30 октября в Будапеште, осветила значительно более широкие горизонты взаимодействия двух стран, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Владимир Путин с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Kremlin.ru

Российско-венгерские отношения в последние годы обнаруживают значительные отклонения в лучшую сторону от того «нормального санкционного уровня», который пытается держать в отношении РФ другие страны ЕС. Уже в 2018 году торговый оборот между Венгрией и Россией стал расти вопреки санкциям. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что пошатнувшийся баланс торговли с Россией не устраивает его страну, и Венгрия вполне рассматривает российскую территорию как место для инвестиций.

Использовав поэтико-географическую метафору, Орбан подчеркнул, что географический адрес дома, в котором живет та или иная страна, изменить нельзя, а для Венгрии этот адрес — треугольник Москва-Стамбул-Берлин, и никакие членства Венгрии в НАТО и ЕС этого факта изменить не могут.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Путин — Орбан: экономика, политика и христиане Ближнего Востока».