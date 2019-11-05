Москва, , 16:10 — REGNUM Москва считает, что в новый гипотетический договор о контроле над ядерными вооружениями нужно включать не только Китай, но и союзников США. Об этом заявил 5 ноября ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Для Москвы существенное значение имело бы участие в таких гипотетических переговорах также ближайших союзников США, обладающих ядерным потенциалом», — сказал замглавы дипломатического ведомства.

Он также уточнил, что имеет в виду Францию и Великобританию.

В то же время Рябков отметил, что пока стоит сконцентрироваться на продлении уже действующего договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США.

Как сообщало ИА REGNUM, договор СНВ-3 Москва и Вашингтон подписали в 2010 году. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что, по его мнению, данное соглашение, подписанное его предшественником Бараком Обамой, является неудачным. Кроме того, американский лидер заявил, что нужна новая ядерная сделка, в которой будет участвовать и Китай. Между тем срок действия СНВ-3 истекает в 2020 году.