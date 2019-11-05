Киев, , 16:02 — REGNUM В министерстве юстиции Украины обнаружили несколько ящиков с входящими документами, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська 5 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что документы были спрятаны сотрудниками министерства по заказу третьих лиц.

«Судя по всему, на входящей корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких-то документах проставляли «минус», и он прятался, а потом и уничтожался. О каких-то других важных документах сообщали сторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу», — отметил министр.

Малюська добавил, что документы отфильтровывались до момента его прихода в министерство. О находке сообщили в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Джеймс Бовард сравнил поощрение борьбы с коррупцией на Украине со стороны США с раздачей презервативов. Он отметил, что коррупцию на Украине можно побороть, если отказаться предоставлять помощь за борьбу с ней.

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