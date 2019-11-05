Москва, , 15:56 — REGNUM Основная причина невозможности украинских властей сдвинуть процесс урегулирования в Донбассе с мёртвой точки состоит в нерешительности президента Владимира Зеленского, который продолжает искать компромисс с националистами, несмотря на его резкое неприятие с их стороны. Об этом заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Причина всего того, что происходит — это то, что Зеленский продолжает заигрывать с этими мерзавцами, «квасными патриотами». А они об него ноги вытирают. Что в Тернополе ему устроили на этих выходных? Те самые, перед кем он расстилается? Коридор позора!», — заявил Кот.

3 ноября жители Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского акцией протеста за применение «формулы Штайнмайера»: кричали «позор» и демонстрировали плакаты с надписями «нет капитуляции».