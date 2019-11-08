Варшава, , 08:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп еще не переизбрался — а жуткие предсказания из лагеря его оппонентов уже пугают нервных европейцев. Какие кошмарные перспективы рисуют для Польши американские аналитики Роберт Каган и Ричард Хукер, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Похоже, что в высказываниях Кагана и Хукера не было исходного замысла напугать Варшаву, им просто независимо друг от друга пришла идея упомянуть Польшу в своих геополитических прогнозах. Каган в интервью немецкому журналу Der Spiegel, не дрогнув ни одной мышцей лица, списал все польские усилия по обороне буквально в ничто. Трамп в случае своего переизбрания забудет о Польше окончательно, считает Каган, а значит, у Германии будет золотой шанс задавить авторитетом и экономикой всех соседей и стать абсолютным европейским лидером. В своих рассуждениях политолог зашел так далеко, что предположил даже выход США из НАТО, а значит, узрел мысленным взглядом будущее военное величие Германии в придачу к экономике и политике.

Но предсказание Хукера еще страшнее. Имея, вероятно, склонность к военно-стратегическому мышлению, Хукер мысленно отправил польские войска на защиту Прибалтики, на которую, в рамках его представлений, нападет агрессивная Россия. Ну, а после кратковременного конфликта, в котором Хукер уверенно победил русского медведя, Россия будет должна отдать Польше Калининград. Особенно с учетом тех крупных человеческих жертв, которые постигнут Польшу в случае реализации хукеровского сценария.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Американские аналитики зачем-то стали пугать поляков».