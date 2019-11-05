Симферополь, , 15:58 — REGNUM В составе руководства администрации Симферополя появится ещё один заместитель. Об этом 5 ноября журналистам заявила глава администрации города Елена Проценко.

«У нас ещё должен быть заместитель, который будет курировать спорт, молодёжь, культуру и внутреннюю политику. Сейчас рассматриваем претендентов», — отметила Проценко.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее депутаты городского совета Симферополя назначили пять заместителей главы администрации крымской столицы. Первым замом главы города стал Сергей Бажан, который будет отвечать за экономику, финансы, торговлю и рекламу. Дмитрий Иванов будет курировать транспорт и капитальное строительство. Остальные заместители будут, как и прежде, заниматься сферами образования, городского хозяйства и земельными отношениями.

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