Аддис-Абеба, , 16:22 — REGNUM По мнению канцелярии премьер-министра Эфиопии, слияние правящей коалиции партий Революционного демократического фронта эфиопских народов (РДФЭН) в единую партию поможет создать сильную Эфиопию, не рискуя при этом потерять идентичность всех ее наций и народностей. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Глава секретариата в канцелярии премьер-министра Негуссу Тыляхун заявил, что граждане Эфиопии обеспокоены слиянием РДФЭН, поскольку уже давно пропагандируется, что партия и страна — это одно и то же. Пользуясь этим как хорошей возможностью заявить о себе, есть и другие, которые создают путаницу, описывая слияние как движение, направленное на то, чтобы вызвать доминирование лишь одной политической организации.

Глава напомнил, что лидеры реформы жестоко боролись за то, чтобы положить конец господству однопартийности. По словам Негуссу, «нет ни одного плеча, которое бы добровольно несло такое бремя». Он уточнил, что РДФЭН, однако, признает, что разрушение системы федерализма означает разрушение идентичности национальностей и народов Эфиопии.

По мнению властей, целью слияния является обеспечение равного участия всех организаций, входящих в партию, без навязывания партнерским организациям решений центра, лишающих их участия в процессе принятия решений. Попытка изобразить слияние как манипуляцию, направленную на то, чтобы вернуть старую однопартийную систему, ошибочна, подчеркнул глава, добавив, что это неприемлемо как для РДФЭН, так и для будущего поколения.