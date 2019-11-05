Москва, , 15:51 — REGNUM Киев повторяет тот же сценарий действий с разведением сил в Петровском, какой имел место и в случае Золотого — долго тянуть, ссылаясь на срывы режима тишины, а потом как ни в чём не бывало объявить, что процесс было всего лишь сложно реализовать сразу. Об этом заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Вспомните, как те же самые слова говорил тот же министр и другие, что нет режима тишины… А потом что произошло? Сказали, были проблемы, не могли развести, а теперь проводим. Думаю, здесь будет та же самая схема — будут обвинять кого угодно до тех пор, пока этого (разведения), наконец, не произойдёт», — заявил Кот.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что разведение сил в Петровском так и не состоялось 3 ноября из-за нарушений режима тишины. Теперь разведение сил опять придётся ждать — оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, указал он.