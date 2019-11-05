Киев, , 15:47 — REGNUM Власти Украины постоянно консультируются с представителями МВФ о том, как не наращивать свои внешние долги.

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Об этом журналистам сегодня, 5 ноября, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер отметил, что МВФ интересует «реалистичность» госбюджета Украины, и чтобы не увеличивался его дефицит.

«Фактически, их интересует реалистичность бюджета — это чтобы мы никого не обманывали, не закладывали туда какие-то фантастические цифры. Чтобы не увеличивался дефицит государственного бюджета — поэтому из года в год мы будем уменьшать сумму, которую мы имеем заимствовать», — сказал Гончарук.

В свою очередь, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в госбюджете-2020 правительство уменьшает уровень дефицита к ВВП до 2%, что составит примерно 95 млрд гривен. По её словам, это «большое сокращение» дефицита по сравнению с тем, что было раньше. Достигнуть этого можно, сказала Маркарова, заимствуя намного меньше, а также за счёт средств, которые будут поступать от приватизации.

«В целом уменьшением дефицита наш государственный долг должен прийти к цифре менее 50% от ВВП», — резюмировала министр.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня правительство Украины представило «общественности» проект госбюджета на 2020 г. Ранее Рада приняла документ в первом чтении, после чего правительство существенно его переработало, с учётом принятых в последнее время законов и замечаний от депутатов. Теперь госбюджет-2020 будет направлен в Верховную раду для второго чтения.