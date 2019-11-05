Киев, , 15:46 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко вновь не явился на допрос, сообщили 5 ноября «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

«Его не было», — ответили представители ГБР журналистам на вопрос о Порошенко.

Очередной допрос бывшего президента Украины запланирован на 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов опубликовал данные, согласно которым Порошенко якобы вывел в оффшоры средства, украденные у оборонного предприятия, в момент горячей фазы войны в Донбассе.

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