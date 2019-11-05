Сухум, , 15:39 — REGNUM 4 ноября парламент Абхазии отложил до 1 января 2020 года введение в действие положений конституционного закона «О судебной власти», согласно которому в судах должна действовать автоматизированная судебно-информационная система (АСИС). Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа республики.

Парламент также внес изменения в закон «О судебной власти», согласно которым порядок и срок вступления в силу положений, касающихся АСИС, электронных документов, формирования состава суда с использованием АСИС и фиксации судебного заседания с помощью видео-аудио протоколирования, будут теперь определяться законодательным органом республики.

В соответствии с конституционным законом «О судебной власти» неприменение аудио — или видеозаписывающего технического средства фиксации судебного заседания и распределение дел без специального технического средства влечет за собой недействительность судебного акта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, закон «О судебной власти», согласно которому неприменение автоматизированной системы влечет за собой незаконность процессуальных действий, вступил в действие 1 июля 2019 г. Однако к этому времени обеспечить суды АСИС не удалось. 5 июля на сессии парламента Абхазии были внесены поправки в закон и внедрение автоматизированной судебно-информационной системы было отложено до 1 ноября текущего года.

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