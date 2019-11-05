Москва, , 15:38 — REGNUM Вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа решаться будет не всенародным голосованием, а голосованием в Конгрессе, где у республиканцев пока большинство. А электорат республиканцев, по данным того же опроса, почти поголовно против импичмента и позитивно оценивает результаты деятельности нынешнего президента. Так что шансов поколебать их позиции по этому вопросу непросто, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Но то, что при сопоставимых (и даже более дружных у республиканцев) результатах среди сторонников партий, общий результат всё-таки склоняется против Трампа, говорит о том, что часть населения, не определившаяся в поддержке той или иной партии, готова склониться на сторону демократов, если они хорошо отработают эту тему.

А значит демократы, пользуясь своим перевесом в СМИ, выжмут из процедур расследования и попытки импичмента, если до неё дойдет, максимум. Трампу остро нужны сейчас какие-то успехи для того, чтобы обеспечить себе переизбрание на второй срок.

Учитывая его непредсказуемость, это может быть всё, что угодно, вплоть до развязывания новой локальной войны или, наоборот, достижения каких-то громких международных договоренностей.

Это, с одной стороны, обостряет политические риски, с другой стороны, усиливает позиции всех, с кем Трамп сейчас ведет значимый торг по тем или иным вопросам, Китая, России, ЕС, Мексики и Канады», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, около 49% американцев поддерживают процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, следует из данных опросов, проведенных изданиями The Wall Street Journal и NBC News.

Читайте также: Почти половина граждан США высказалась за импичмент Трампу