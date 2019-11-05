Москва, , 15:27 — REGNUM Концентрация на продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), известного как СНВ-3, важна в настоящее время для России. Об этом заявил 5 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя заявление на эту тему президента США Дональда Трампа.

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Рябков напомнил, что Россия давно выступает за продление договора и заявляет о своей позиции. Точка зрения Москвы не раз формулировалась в контактах с американской стороной, однако США допускают при выполнении договора определенные отклонения, добавил он.

Российская сторона также полагает, что в возможных переговорах о контроле над вооружениями должны участвовать страны с ядерным потенциалом — Великобритания и Франция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава США заявил, что Вашингтон стремится заключить новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, а также, возможно, «с кем-то ещё».

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