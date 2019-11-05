Сухум, , 15:26 — REGNUM 4 ноября на пресс-конференции премьер-министр Абхазия Валерий Бганба объяснил актуальность реорганизации центральных органов исполнительной власти, сообщает информагентство «Апсныпресс».

Валерий Бганба

Валерий Бганба напомнил, что произошло слияние двух министерств и два министерства были преобразованы в комитеты.

Одним из главных решенных вопросов премьер назвал реформирование фондов, которые были преобразованы в госучреждения и, практически, все вошли в состав министерства здравоохранения и социального обеспечения. Другой важной задачей, по мнению главы правительства, является сокращение штатов. Бганба напомнил, что, согласно указу президента, предполагается сокращение штатов в центральных органах управления на 15%. По мнению премьера, в некоторых органах сокращение должно быть больше. «Мы будем исходить из тех фактических данных, которые есть, и работать с каждым ведомством отдельно», — заметил Бганба.

Глава правительства указал, что все намеченное на данный момент сделать не удалось. Препятствием является конституционный закон о правительстве Абхазии, согласно которому, не допускается вхождение одного центрального органа в другой. При этом, по мнению Бганбы, ряд управлений более эффективно осуществляли бы свою работу «в формате» госкомитета. Как заметил глава правительства, кабинет министров подготовил законопроект о поправках в закон «О Кабинете Министров». В случае, если парламент примет положительное решение, станет возможной более эффективная реорганизация органов управления.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Абхазии продлил сроки полномочий шести министров