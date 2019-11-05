Варшава, , 15:25 — REGNUM Институт национальной памяти (IPN) и министр культуры Польши высказали своё крайнее возмущение действиями местных властей, переименовавших на прошлой неделе улицы, названные именами неоднозначных героев польской истории. В Белостоке улица имени Зыгмунта Шендзеляжа «Лупашки» была переименована в улицу Подляска («Полесскую»), а улица имени генерала Августа Эмиля Фильдорфа «Нила» в Жирардове — в улицу Рабочего единства.

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Министр культуры Польши Пётр Глинский назвал решения местных властей «триумфом исторической лжи».

«Это что-то небывалое, что через 80 лет после войны, через 30 лет от демократических изменений в Польше, все еще находятся люди, представляющие, казалось бы, серьезную оппозиционную партию, такую, которая не считает себя связанной с посткоммунистическим наследием, стирают названия, ссылающиеся на польских национальных героев», — приводит 4 ноября слова министра «Польское радио».

Председатель IPN Ярослав Шерек, напомнил, что герои, имён которых лишились улицы в Белостоке и Жирардове, были «убиты коммунистическими властями». «Членам городских советов Белостока и Жирардова, которые выступили против чести майора Зигмунта Шендзеляжа «Лупашки» и генерала Августа Эмиля Фильдорфа «Нила» мы отправим сегодня учебные материалы», — заявил он в понедельник.

Командир подразделения Армии Крайовой Зыгмунт Шендзеляж по прозвищу «Лупашка» с попустительства немецких оккупантов осуществлял в Виленском крае массовый геноцид мирного непольского населения. За это он был казнён по приговору польского суда в 1953 году.

Деятель антигерманского и антисоветского подполья генерал Август Эмиль Фильдорф по прозвищу «Нил» был причастен к уничтожению советских партизан в Польше в годы германской оккупации. Также был казнён по приговору суда ПНР в 1953 году.

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