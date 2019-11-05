Москва, , 15:17 — REGNUM Россия пока не получает сигналов от США о готовности обсуждать продление договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Это может привести к цейтному, заявил 5 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что никаких подвижек в этом направлении нет, американская сторона не заявляет о начале обсуждений «каких-то модальностей старых» или новых, касающихся продления соглашений. Процесс обсуждения занимает много времени, потому при затянувшемся молчании неизбежен цейтнот, сказал Песков.

Какие-либо сроки наступления «цейтнота» он называть не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, существующий договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3, действует до начала 2021 года.

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