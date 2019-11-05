Москва, , 15:07 — REGNUM В Кремле вызывает глубокую озабоченность сообщения о срыве разведения сил в Донбассе, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность», — сказал Песков.

Вместе с тем, добавил он, в Кремле надеются, что, несмотря на трудности, процесс будет завершён.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о разведении войск и сил от линии соприкосновения в населённых пунктах Золотое и Петровское было подписано контактной группой в Минске 1 октября.

Однако в ДНР заявили, что начало разведения сил в этом районе саботировали украинские военнослужащие. Вместе с тем со стороны ДНР была выражена полная готовность к разведению сил и средств и к выполнению всех взятых на себя обязательств.

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