Москва, , 15:09 — REGNUM Законопроект, направленный на упрощение въезда туристов на территорию Дальнего Востока по электронной визе, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

В частности, законопроект касается иностранных туристов, которые оформили однократную электронные туристическую визу и въехали в страну через Дальний Восток. Сегодня такие визы позволяют туристам находится только на территории одного субъекта РФ. Авторы законопроекта, среди которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), предлагают разрешить туристам по такой электронной визе передвигаться по всем субъектам РФ, которые входят в Дальневосточный федеральный округ.

При это выехать из РФ такие граждане смогут через любые пункты пропуска, а не только через тот, через который они въехали в страну. Предполагается, что такие нормы должны заработать с 1 января 2022 года.

Кроме того, авторы инициативы также предлагают обязать местные органы власти самостоятельно разрабатывать и утверждать муниципальные программы развития туризма, а органы центральной госвласти в сфере туризма — утверждать методические рекомендации по разработке и реализации региональных и муниципальных программ развития туризма.