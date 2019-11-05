Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM В Смольном одобрили повышение стоимости патентов для трудовых мигрантов. С соответствующим предложением правительство Санкт-Петербурга обратится в городской парламент, закон, в случае его принятия, должен быть опубликован до конца ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Региональный коэффициент предлагается пересмотреть таким образом, чтобы патент подорожал на 200 рублей — до 4 тыс. рублей — с 1 января 2020 года.

По словам главы комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко, это позволит привлечь дополнительно в петербургскую казну порядка 800 млн рублей. Тогда общая сумма налоговых поступлений в бюджет Петербурга от патентов на работу иностранцев составит около 8 млрд рублей в 2020 году, считает чиновник.

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