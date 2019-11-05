Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Москва и Анкара ведут переговоры по поводу прибытия в Россию турецкого президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю открытия газопровода «Турецкий поток». Об этом 5 ноября рассказал на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко посол Турции Мехмет Самсар.

По данным турецкого дипломата, подробностей визита пока нет. Он отметил, что рассматривается приезд в Россию Эрдогана или министра страны.

Напомним, запуск газопровода «Турецкий поток» планируется до конца текущего года.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Будапеште намерены, как можно скорее подключиться к новому международному трубопроводу.