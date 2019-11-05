Москва, , 15:03 — REGNUM Законопроект о защите и поощрении капиталовложений, внесенный в Госдуму в начале ноября, важен для развития российской экономики и страны в целом. Об этом заявил 5 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

Он отметил, что обсуждение этого документа только начинается, и подчеркнул, что его значение для РФ трудно переоценить. Песков не стал комментировать норму законопроекта, согласно которой из-под защиты выпадут небольшие проекты — до 1,5 млрд рублей.

Песков предложил не забегать вперед, так как обсуждение законопроекта в Госдуме еще не началось.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений вступит в силу 1 января 2020 года. Он направлен на создание условий для привлечения в экономику РФ инвестиционных проектов.

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