Киев, , 15:09 — REGNUM За предыдущие пять лет виновники массового убийства в одесском Доме профсоюзов не были наказаны, поскольку ими являются представители предыдущей украинской власти, заявил политолог Евгений Филиндаш 5 ноября в эфире телеканала 112.ua.

«Ряд деятелей той власти — они, по многим сведениям, были замешаны прямо в организации этого массового убийства в Одессе. Тут понятно, они сами себя б не расследовали. Но возникает вопрос, почему эта власть начала теперь блокировать?» — сказал эксперт.

По мнению политолога, новая власть также отказалась расследовать это преступление, поскольку продолжает курс экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Это очень сильный удар власть нынешняя наносит сама по себе… Это большая ошибка — вот такое решение «Слуги народа» по одесской комиссии», — отметил Филиндаш.

Напомним, фракция «Слуга народа» в Верховной раде Украины провалила голосование по созданию временной следственной комиссии по событиям 2 мая в Одессе. Провал голосования встретили аплодисментами депутаты фракций «Европейская солидарность» и «Голос».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Алексей Калиниченко заявил, что отказ расследовать одесскую трагедию является обманом избирателей президента Украины Владимира Зеленского, особенно жителей юго-востока страны.

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