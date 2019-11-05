Киев, 5 ноября 2019, 15:09 — REGNUM За предыдущие пять лет виновники массового убийства в одесском Доме профсоюзов не были наказаны, поскольку ими являются представители предыдущей украинской власти, заявил политолог Евгений Филиндаш 5 ноября в эфире телеканала 112.ua.
По мнению политолога, новая власть также отказалась расследовать это преступление, поскольку продолжает курс экс-президента Украины Петра Порошенко.
Напомним, фракция «Слуга народа» в Верховной раде Украины провалила голосование по созданию временной следственной комиссии по событиям 2 мая в Одессе. Провал голосования встретили аплодисментами депутаты фракций «Европейская солидарность» и «Голос».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Алексей Калиниченко заявил, что отказ расследовать одесскую трагедию является обманом избирателей президента Украины Владимира Зеленского, особенно жителей юго-востока страны.
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