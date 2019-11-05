Найроби, , 15:02 — REGNUM Верховный судья Кении Дэвид Марага представил статистику, показывающую, как исполнительная ветвь власти якобы пытается «нанести ущерб судебной системе» страны путем сокращения финансирования. Об этом передает ВВС Africa.

На пресс-конференции он заявил, что судебные органы серьезно пострадали от сокращения бюджета, что привело к приостановке апелляционных заседаний в четырех крупных городах и остановке деятельности мобильных судов.

«Они хотят контролировать судебную систему, они хотят сделать судебную власть марионеткой», — сказал судья Марага журналистам.

«Я делаю это заявление с осознанием того, что в экономике не все в порядке, но пусть все будет поровну», — подчеркнул он.

По его словам, на текущий финансовый год судебные органы запросили 315 миллионов долларов США, однако им предоставили лишь 145 миллионов долларов США. Затем средства были дополнительно сокращены до 115 млн долларов в рамках мер по сокращению государственных расходов.

«Предоставьте нам разумный процент от бюджета», — заявил он.

Главный судья страны также обвинил правительство в «безнаказанности» при выплате компенсаций по приказу судов.

«Я не говорю, что у правительства есть бесконечные ресурсы, чтобы за что-то платить, но если против правительства были оглашены, а оно не подало апелляцию, или подало апелляцию и проиграло, то оно обязано платить. Вот что происходит в цивилизованных странах», — отметил Марага.

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