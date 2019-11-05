Москва, , 14:58 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин знает об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева. Ему доложили об этом. Но давать оценки следствию сейчас «абсолютно неверно», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько Путин удовлетворён работой следователей.

«Безусловно, исполнители и заказчики этого убийства, если таковые имеются, должны быть найдены», — подчеркнул глава пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Москве были убиты неизвестным глава центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в одной из клиник столицы. Убийца выпустил по ним около 10 пуль и скрылся на машине, которую при отработке плана «Перехват» нашли в одном из районов Москвы.

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