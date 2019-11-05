Москва, , 14:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает убедить руководителей Германии и Франции в необходимости заключить новый формат вместо Минских соглашений, которые Украина не может и не будет выполнять, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом он заявил 5 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Зеленскому нужно не мытьём, так катаньем попасть на Нормандский формат. Зачем ему нужно попасть на Нормандский формат? Чтобы заявить, что Украина не в состоянии и не будет выполнять Минские соглашения, а стало быть «давайте перезаключим другой формат», — сказал политолог.

Неспособность Украины выполнять Минские соглашения, как полагает политолог, Зеленский объяснит негативной реакцией народа и депутатов. Если этот план президента Украины сработает, то, заметил Синельников-Оришак, тот козырь, который был у России, «окажется битым».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, официальный Киев выполняет все договорённости, которые необходимы для проведения саммита в «нормандском» формате, и сейчас дата новой подобной встречи зависит от России.

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