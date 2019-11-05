Вильнюс, , 14:49 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который сегодня, 5 ноября, второй день не выходит на работу из-за болезни, прокомментировал своё состояние здоровья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На своей странице в социальной сети Facebook Сквернялис написал, что несколько дней назад у него поднялась температура. Такой признак при лимфоме, курсе химеотерапии и ослабленном иммунитете может означать инфекционные процессы, которые в таком положении достаточно опасны. Однако есть или нет инфекция определяет только тщательное медобследование, которое возможно только в больнице.

В итоге зафиксировано, что повышение температуры стало результатом реакции организма на некоторые лекарства, которые премьер применяет после химиотерапии. Инфекции нет, Сквернялис намерен выйти на работу уже 6 ноября.

Отдельно в своей записи он раскритиковал ряд неназванных коллег, которые, по его словам, разносят слухи о тяжёлой болезни или иронизируют про незаменимость премьера, утверждая, что таких «незаменимых полные кладбища». «Таких я должен огорчить: поминального обеда не будет. Придётся подкрепиться по какому-то другому поводу и на другом мероприятии», — написал премьер, добавив, что части людей не знакомо понятие этика, приличие, «в конце концов, элементарная человечность».