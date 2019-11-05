Симферополь, , 14:53 — REGNUM Депутаты городского совета Симферополя назначили заместителей главы администрации крымской столицы. Решения приняты 5 ноября на сессии горсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, согласно решению депутатов, первым замом главы города стал Сергей Бажан, который ранее работал министром топлива и энергетики РК. На должности остальных замов назначены Инна Смаль, Сергей Титаренко, Дмитрий Иванов и Татьяна Сухина, которая также возглавляет управление образования администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, Елена Проценко была избрана на пост главы администрации Симферополя 25 октября, до этого занимавшая должность директора МУП «Метроград». Экс-глава администрации города Наталья Маленко сняла свою кандидатуру перед началом конкурса.

Об этом: На пост главы администрации Симферополя избрана Елена Проценко