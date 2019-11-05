Вильнюс, , 14:47 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который борется с лимфомой, сегодня, 5 ноября, не вышел на работу и ещё на один день продлил свой больничный, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В канцелярии правительства Литвы отмечают, что пока больничный на один день и уже 6 ноября премьера ожидают на работе.

Из-за болезни Сквернялиса накануне сорвалась встреча с главой правительства Норвегии Эрной Сульберг, которая с однодневным визитом прибыла в Литву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа премьер Литвы Саулюс Сквернялис признался, что болен раком. У него диагностирована лимфома. Заболевание на первоначальной стадии, операция уже прошла летом, прошла, по словам премьера, успешно, однако сейчас ему необходимо проходить курс химеотерапии для полного выздоровления.