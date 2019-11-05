Анкара, , 16:28 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на собрании парламентской фракции Партии справедливости и развития заявил: «Мы связаны соглашениями с США и Россией. Это имеет силу только при условии исполнения нашими партнёрами своих обещаний. Мы знаем, что на обеих сторонах зоны безопасности все ещё находятся террористы».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Нас не обмануть словами, что, мол, мы убрали оттуда террористов. Район от них ещё не очищен. Ни из Телль-Рифата, ни из Манбиджа они ещё не убраны. Таким же образом и к востоку, и к югу от Расулайна террористы все ещё присутствуют».

Турецкий лидер добавил: «Что происходит, когда, с одной стороны, они говорят, что хотят нефти? Вместе с ней там есть и террористы, которые будут ее добывать. Они разрабатывали регион. Там были все их средства к существованию. Террористы также атакуют наши силы из-за пределов зоны безопасности. Мы не останемся наблюдателями в такой ситуации. Как и раньше, мы предпримем то, что необходимо».