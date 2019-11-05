Анкара, , 14:48 — REGNUM Турция самостоятельно будет принимать решение, приобретать ли у России самолеты или нет. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 ноября журналистам.

Турецкий лидер в связи вопросом о том, возможна ли поставка российских истребителей Турции, напомнил, что Анкара не спрашивала ни у кого разрешения на приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Он также отметил, что новый договор с Москвой о поставках вооружения будет заключен, если это потребуется.

«Если вопрос по F-35 не будет решен, то мы предпримем необходимые шаги», — добавил Эрдоган.

Напомним, ранее власти Турции решили приобрести комплексы С-400 «Триумф» вопреки давлению со стороны Вашингтона. В связи с этим в США рассматривают возможность введения в отношении Турции санкций.