Бангкок, , 14:44 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян по завершении саммита АСЕАН и Восточноазиатского форума, в которых он принимал участие, продолжает официальный визит в Таиланд, в рамках которого провёл встречу с главой таиландского парламента Чуаном Липкхаем, сообщает 5 ноября Синьхуа.

Представитель Тайланда генерал Прают Чан-о-ча на саммите АСЕАН 2019 в Банкоке Asean.org

Высоко оценив состояние и уровень развития двусторонних отношений, китайский гость поблагодарил таиландских парламентариев за существенный вклад в этот прогресс. Китай, по его словам, готов к расширению сотрудничества с Таиландом и совместному участию в региональной интеграции как в рамках АСЕАН, так и на двусторонней основе.

Со своей стороны Чуан Липкхай приветствовал визит и участие Ли Кэцяна в серии встреч лидеров восточноазиатских государств. Парламент Таиланда, подчеркнул спикер, активно участвовал в торжествах по случаю 70-летия КНР, и Бангкок готов усилить контакты между законодательными институтами двух стран, а также широкой общественностью, прежде всего, молодежью.