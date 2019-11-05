Москва, , 14:51 — REGNUM Российское руководство надеется, что награждение председателя Национального движения «Русофилы» в Болгарии Николая Симеонова Малинова российским орденом Дружбы не обернется его преследованиями на родине. Об этом заявил 5 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Признание заслуг Малинова в деле объединения русского мира, развития дружбы и сотрудничества между РФ и Болгарией не должно быть причиной каких-либо преследований, отметил Песков. Подобный ход событий стал бы нелогичным и повлек «очень пагубные последствия».

Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможном ухудшении отношений двух стран из-за награждения орденом Малинова, которого на родине обвиняют в шпионаже.

Малинов и несколько других иностранных граждан 4 ноября получили из рук президента России Владимира Путина орден Дружбы, отмечающий их особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Читайте также: США заявили о поддержке Болгарии в скандале с «российским шпионом»