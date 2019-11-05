Киев, , 14:42 — REGNUM В госбюджет Украины на 2020 г. заложено увеличение расходов на расширение «дипломатического присутствия».

Соответствующие данные были обнародованы в ходе презентации правительством главного финансового документа страны сегодня, 5 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, как утверждает Кабмин, со следующего года вырастет число украинских консулов за рубежом.

Кроме того, согласно тексту документа, на защиту прав украинцев за границей выделяется 64,6 млн гривен, расходы на суды против России составят 183,3 млн гривен (порядка 7,5 млн долларов), а на взносы в различные международные организации Украина потратит 640,2 млн гривен.

В целом расходы на внешнеполитическую деятельность Украины будут увеличены на 4,1%

Напомним, что сегодня правительство Украины официально представило обновленный проект госбюджета-2020 и передало его на рассмотрение Верховной рады для голосования во втором чтении.